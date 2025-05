Ações de Hong Kong registram 6º ganho semanal consecutivo com impulso de listagens

Na semana, o Hang Seng avançou 1,1%, enquanto o CSI300 perdeu 0,2%.

O mercado de listagens de Hong Kong mostrou sinais de recuperação em 2025, impulsionado pela forte estreia da gigante de baterias CATL, que levantou US$4,6 bilhões na maior listagem do mundo até agora neste ano.

As ações da gigante farmacêutica Jiangsu Hengrui subiram 25% em sua estreia em Hong Kong nesta sexta-feira.

Os papéis da BYD saltaram até 4,6% durante a sessão depois que relatos mostraram que a montadora chinesa vendeu mais veículos elétricos na Europa do que a Tesla. As ações do setor automotivo acompanharam os ganhos e subiram 1,7%.

Espera-se que a fraqueza no setor imobiliário da China persista neste ano, com os preços das moradias caindo quase 5% e devendo permanecer estagnados em 2026, segundo uma pesquisa da Reuters.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,47%, a 37.160,47 pontos.