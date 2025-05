Ações europeias fecham em baixa com ameaças de Trump de tarifas sobre UE e Apple

Trump disse que está recomendando uma tarifa direta de 50% sobre os produtos da União Europeia a partir de 1º de junho, o que resultará em impostos rígidos sobre artigos de luxo, produtos farmacêuticos e outros itens. Ele também ameaçou a Apple com uma tarifa de 25% sobre todos os iPhones vendidos nos EUA que não são fabricados no país.

"Esse último movimento ameaça uma intensificação em grande escala da guerra comercial global. Os mercados europeus sofrerão, desfazendo parte do forte impulso que vimos nos últimos meses", disse Lindsay James, estrategista de investimentos da Quilter.

"O que acontecerá em seguida é uma incógnita, mas é improvável que a UE simplesmente se renda após esse último desdobramento."

O índice de volatilidade STOXX atingiu seu maior nível em mais de três semanas.

O STOXX 600 tem se recuperado da queda do início de abril, uma vez que os EUA fecharam acordos comerciais com alguns parceiros comerciais, aliviando temores sobre uma guerra comercial.

O setor de automóveis e peças, que deve sofrer o maior impacto das tarifas, liderou as quedas mais amplas, com uma baixa de 3,1%. O setor de bancos, que é mais sensível do ponto de vista econômico, recuou 1,8%, enquanto o de luxo caiu 2,7%, pois os produtos estão altamente expostos ao mercado dos EUA.