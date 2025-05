BC do Japão está atento aos mercados com alta dos rendimentos de títulos longos

Por Makiko Yamazaki

BANFF, ALBERTA (Reuters) - O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse nesta quinta-feira que o banco central monitorará de perto os movimentos do mercado, já que os rendimentos dos títulos do governo japonês superlongos atingiram máximas recordes nesta semana.

"Eu me recusaria a comentar especificamente sobre a evolução no curto prazo das taxas de juros, mas é claro que continuaremos a monitorar o mercado cuidadosamente", disse ele em uma coletiva de imprensa após participar de reuniões de líderes financeiros das principais economias do G7.