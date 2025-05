Bessent diz que ameaça tarifária de Trump pode "acender fogo" na UE em negociações comerciais

O anúncio foi feito um dia depois que Bessent encerrou reuniões com os líderes de finanças do G7, incluindo o vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis.

O encontro dos ministros do G7 em Banff, no Canadá, conseguiu superar as profundas divisões sobre as tarifas de Trump para chegar a um acordo em relação aos esforços em reduzir os "desequilíbrios excessivos" na economia global.

"A conversa no Canadá foi boa. O problema foi a preparação para isso", disse Bessent.

Ele disse à Fox News que outros países têm feito ofertas comerciais de boa fé e que as negociações com alguns deles, incluindo a Índia e alguns países asiáticos que fizeram algumas "propostas muito interessantes", estão avançadas.

"E acredito que o presidente acredita que as propostas da UE não têm a mesma qualidade que vimos de nossos outros parceiros comerciais importantes", disse Bessent.

Ele disse que o feedback que está recebendo de alguns países da UE é que eles não estão cientes das propostas que estão sendo apresentadas pela Comissão Europeia.