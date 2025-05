CBA compra fatias em eólicas da Auren e Casa dos Ventos para crescer

Os acordos assinados, que ainda precisam de aprovações como a do órgão antitruste Cade, preveem ao todo o fornecimento de 115 megawatts médios (MWm) de energia para uma usina de alumínio da CBA em São Paulo. O suprimento virá de dois parques eólicos no Rio Grande do Norte, o complexo Serra do Tigre, da Casa dos Ventos, com 60 MWm, e o Cajuína lll, da Auren, com mais 55 MWm.

A CBA, empresa de alumínio do grupo Votorantim, que também é controlador da Auren, tem um consumo de energia de 700 a 750 MWm, suprido principalmente por um parque gerador composto por usinas hidrelétricas sob controle integral do grupo ou de consórcios dos quais participa.

Além disso, a CBA tem mais cerca de 160 MWm em contratos de energia no portfólio, em estratégia que serve por exemplo para compensar a sazonalidade da produção de suas hidrelétricas, explicou Alves.

"Nós temos um contrato de energia de mais ou menos uns 100 MWm que vence em 2028. Então, parte dessa contratação também tem a ver com isso".

A CBA entrará como sócia nos ativos, se enquadrando assim como uma autoprodutora de energia. Nesse arranjo, que se tornou o principal impulsionador do crescimento do parque gerador brasileiro nos últimos anos, o consumidor da energia compra participações e investe em uma usina junto com a companhia elétrica. Com isso, garante incentivos que reduzem custos com o insumo, como isenção do pagamento de encargos.

"Entramos como sócios, participamos obviamente dos investimentos e, claro, para garantir o retorno deste projeto, a gente tem um contrato de longo prazo da energia... Fica uma equação que é interessante para as duas partes", afirmou o presidente da CBA.