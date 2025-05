CBA compra participações em usinas eólicas de autoprodução da Auren e Casa dos Ventos

SÃO PAULO (Reuters) - A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) anunciou nesta sexta-feira que assinou acordos para comprar participações em ativos de autoprodução de energia eólica da Casa dos Ventos e da Auren Energia, no valor total de R$158 milhões.

As transações preveem fornecimento de 115 megawatts médios (MWm) de energia para uma usina de alumínio da CBA em São Paulo, sendo 60 MWm supridos a partir do complexo Serra do Tigre, da Casa dos Ventos, e 55 MWm de Cajuína lll, da Auren.

Os dois parques de energia eólica ficam localizados no Rio Grande do Norte, e a gestão da operação e manutenção dos ativos será de responsabilidade das empresas geradoras.