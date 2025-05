Comissão dos EUA fica dividida sobre venda da US Steel para Nippon Steel

Por Alexandra Alper

WASHINGTON (Reuters) - Uma comissão de segurança nacional dos Estados Unidos se mostrou dividida na recomendação ao presidente norte-americano Donald Trump sobre a venda da U.S. Steel para a Nippon Steel, mas a maioria dos membros do painel acredita que quaisquer riscos apresentados pelo negócio podem ser resolvidos, disse uma autoridade da Casa Branca.

O Comitê de Investimento Estrangeiro nos EUA (CFIUS) apresentou na quarta-feira uma recomendação a Trump sobre as implicações para a segurança nacional a serem geradas pelo negócio, informou a Reuters. No entanto, até agora não haviam surgido detalhes importantes sobre o conteúdo do documento, apresentado depois que a Nippon Steel aumentou promessa de investimento na U.S. Steel para US$14 bilhões em uma última tentativa de aprovação do acordo, conforme relatado pela Reuters.