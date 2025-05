G7 minimiza tarifas e se compromete a reduzir desequilíbrios econômicos globais

Mas, após três dias de discussões, os participantes assinaram um longo documento sem a linguagem anterior sobre o combate às mudanças climáticas e que também suavizou as referências à guerra na Ucrânia.

"Encontramos uma base comum para as questões globais mais urgentes que enfrentamos", disse o ministro das Finanças canadense, François-Philippe Champagne, na coletiva de imprensa de encerramento.

"Acho que isso envia um sinal muito claro para o mundo ... de que o G7 está unido em propósito e em ação."

As autoridades, que se reuniram no Canadá, pediram um entendimento comum de como as "políticas e práticas que não são do mercado" prejudicam a segurança econômica internacional.

O documento não mencionou a China, mas as referências dos Estados Unidos e de outras economias do G7 a políticas e práticas que não são de mercado são geralmente direcionadas aos subsídios estatais e ao modelo econômico voltado para a exportação.

A declaração do G7 omitiu a menção às tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que estão abalando o comércio global e as cadeias de oferta e aumentando a incerteza econômica.