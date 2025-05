Galípolo se posiciona contra alta em IOF para apoiar arrecadação e "louva" recuo de Haddad em medida

A Fazenda recuou na noite de quinta-feira de parte das medidas anunciadas horas antes para elevação do IOF, após pressão do mercado contra as mudanças, que também foram alvo de críticas nos bastidores pelo Banco Central e membros do próprio governo.

Perguntado sobre o tema, o presidente do BC disse que sua "antipatia e resistência" a um aumento de IOF para ampliar receitas decorre do receio de um eventual impacto sobre o câmbio ou fechamento de conta de capital do país.

"Em debates anteriores, em qualquer momento se discutia o IOF como alternativa para persecução da meta, eu, pessoalmente, para usar um eufemismo, nunca tive muita simpatia sobre a ideia, não gostava da ideia", disse.

Ele ponderou ter ficado claro para o mercado que o objetivo do governo era focado em melhorar a situação fiscal e que a medida foi ajustada antes que surgissem maiores problemas.

Galípolo ainda disse não ter sido informado sobre o teor das iniciativas antes da apresentação na quinta, ressaltando que em reunião na terça-feira Haddad informou que anunciaria uma contenção de verbas de ministérios e medidas de arrecadação que apoiariam a política monetária.

Ele acrescentou que Haddad e a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, são muito engajados em tentar produzir um debate sobre o tema fiscal, mas muitas vezes estão limitados pela questão política.