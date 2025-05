Ibovespa melhora com recuperação de Itaú e Vale; Raízen e Braskem são destaques

- MAGAZINE LUIZA ON caía 4,22%, com o varejo como destaque na ponta negativa do Ibovespa, uma vez que, entre as medidas anunciadas na véspera está o aumento do teto do IOF no crédito para empresas de 1,88% para 3,95% e a incidência do IOF sobre o desconto de recebíveis (risco sacado). ASSAÍ ON era negociada em baixa de 2,54%, LOJAS RENNER ON perdia 1,58% e AZZAS 2154 ON recuava 1,92%, também entre as maiores quedas.

- ITAÚ UNIBANCO PN subia 0,8%, revertendo as perdas registradas mais cedo, que superaram 2%. Analistas do Goldman Sachs e do Citi afirmaram esperar efeito limitado ou marginal para os bancos sob a cobertura deles das medidas envolvendo o IOF, mas ponderaram que ainda é difícil quantificar os impactos. BRADESCO PN também mudou de sinal e avançava 0,97%, assim como SANTANDER BRASIL UNIT , com alta de 0,2%. BANCO DO BRASIL ON perdia 1,6%.

- VALE ON mostrava acréscimo de 0,37%, após cair mais de 1%, tendo como pano de fundo a queda dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrou as negociações diurnas com queda de 1,24%, a 718 iuans (US$99,73) a tonelada. Também no radar, o conselho de administração da mineradora aprovou na véspera a emissão de R$6 bilhões em debêntures, com prazos de 7, 10 e 12 anos.

- RAÍZEN PN disparava 9%, no terceiro pregão seguido de valorização relevante, em meio a notícias relacionadas a potenciais vendas de ativos pela companhia, maior processadora de cana do mundo e uma das principais distribuidoras de combustíveis no Brasil. A empresa, uma joint venture da Cosan com a Shell, tem buscado vender ativos para reduzir sua dívida, que avançou para mais de R$30 bilhões no seu quarto trimestre fiscal. COSAN PN subia 5,17%.

- BRASKEM PNA avançava 6,59%, após notícias de que o empresário Nelson Tanure fez recentemente uma oferta para a aquisição da maior petroquímica da América Latina.

- JBS ON cedia 0,17%, após trocar de sinal algumas vezes, mesmo após garantir nesta sexta-feira apoio de acionistas para prosseguir com a dupla listagem de ações nos EUA e no Brasil, com aprovação do plano em assembleia geral. Analistas avaliam que a operação deve destravar valor das ações da JBS, uma vez que a empresa deve alinhar sua avaliação de mercado com a de seus pares internacionais com uma listagem nos EUA, o que permitirá acesso a uma gama mais ampla de investidores.