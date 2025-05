Ibovespa reage e fecha no azul em dia com IOF e novas ameaças de Trump sob holofote

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com uma alta discreta nesta sexta-feira, revertendo a abertura mais negativa, quando oscilou abaixo dos 135 mil pontos, em meio a novas ameaças tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e aumentos do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) pelo governo brasileiro.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,26%, a 137.623,11 pontos, de acordo com dados preliminares, após recuar a 134.997,3 pontos na mínima. No melhor momento do dia, chegou a 137.667,25 pontos. Na semana, marcada pela renovação de máximas históricas, caiu 1,12%.