Ibovespa recua com exterior e medidas locais no radar; JBS sobe

Porém, ainda na noite de quinta-feira, o Ministério da Fazenda recuou de parte das medidas, como a elevação de alíquota de IOF de 1,1% para 3,5% em remessas de recursos para conta de contribuinte brasileiro no exterior. As remessas destinadas a investimentos continuarão sujeitas à alíquota 1,1%.

"As mudanças nas regras da tributação do IOF, mesmo após algum recuo do governo, aumentam a percepção de risco entre os investidores e sugere uma postura mais cautelosa hoje", acrescentou a equipe da Ágora em relatório.

DESTAQUES

- MAGAZINE LUIZA ON caía 4,96%, com o varejo como destaque na ponta negativa do Ibovespa, uma vez que, entre as medidas anunciadas na véspera está o aumento do teto do IOF no crédito para empresas de 1,88% para 3,95% e a incidência do IOF sobre o desconto de recebíveis (risco sacado). ASSAÍ ON era negociada em baixa de 2,54%, LOJAS RENNER ON perdia 2,89% e AZZAS 2154 ON recuava 3,01%, também entre as maiores quedas. O índice do setor de consumo mostrava declínio de 0,61%.

- JBS ON subia 1,56%, após garantir nesta sexta-feira apoio de acionistas para prosseguir com a dupla listagem de ações nos EUA e no Brasil, com aprovação do plano em assembleia geral extraordinária. Analistas avaliam que a operação deve destravar valor das ações da JBS, uma vez que a empresa deve alinhar sua avaliação de mercado com a de seus pares internacionais com uma listagem nos EUA, o que permitirá acesso a uma gama mais ampla de investidores.

- ITAÚ UNIBANCO PN caía 0,46%, enquanto agentes avaliam os potenciais efeitos em bancos de medidas da véspera, entre elas o aumento do teto do IOF no crédito para empresas. Analistas do Goldman Sachs e do Citi esperam efeito limitado ou marginal para os bancos sob a cobertura deles, mas ponderaram que ainda é difícil quantificar os impactos. BRADESCO PN recuava 0,26%, BANCO DO BRASIL ON perdia 1,24%, SANTANDER BRASIL UNIT cedia 1,21% e BTG PACTUAL UNIT era negociada em baixa de 1,49%.