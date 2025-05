Mercado retira prêmios da curva de juros após governo voltar atrás sobre IOF

No fim da tarde desta sexta-feira a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2026 -- um dos mais líquidos no curto prazo -- estava em 14,745%, igual ao ajuste da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2027 marcava 14%, em baixa de 2 pontos-base ante o ajuste de 14,02%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,84%, ante 13,792% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,91%, ante 13,87%.

No fim da tarde de quinta-feira -- já após a definição dos ajustes do dia -- o governo divulgou uma série de aumentos do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) cobrados em operações de crédito para empresas, aportes em planos de seguro de vida do tipo VGBL e operações cambiais diversas, como compra de moedas em espécie e aplicações de fundos no exterior.

As mudanças ligadas às operações cambiais em especial foram mal-recebidas pelo mercado, o que fez o dólar futuro -- o mais líquido no Brasil -- e as taxas dos DIs avançarem na sessão estendida de quinta-feira, já depois das 17h00.

Diante do impacto negativo, o Ministério da Fazenda voltou atrás já na noite de quinta-feira em parte das medidas anunciadas. Um novo decreto foi publicado na manhã desta sexta-feira mantendo em zero a alíquota de IOF sobre aplicações de fundos de investimento no exterior, revertendo a cobrança de 3,5% anunciada na véspera.

Além disso, o governo manteve em 1,1% o IOF sobre recursos para conta de brasileiros no exterior no caso de remessas destinadas a investimentos, também revertendo a alíquota de 3,5% anunciada na véspera.