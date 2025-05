Montadora chinesa GAC inicia vendas no Brasil e mira fábrica para fim de 2026

Enquanto as vendas totais de veículos leves no Brasil no primeiro quadrimestre cresceram 3,4% sobre um ano antes, para 714,8 mil unidades, os emplacamentos de eletrificados saltaram 37,4%, para 70,46 mil unidades, de acordo com dados da associação de concessionárias, Fenabrave.

Além da GAC, começaram a operar no Brasil este ano as marcas Omoda & Jaecoo, da também chinesa Chery Auto, que já atua há anos no Brasil em parceria com grupos nacionais, e a Leapmotor, por meio de aliança com a Stellantis.

Até abril, as principais marcas de grupos chineses de veículos em vendas no Brasil são BYD, Chery, GWM e Volvo, esta última controlada pela Geely, segundo dados da Fenabrave.

As quatro, lideradas pela BYD, venderam um total de 59.430 veículos de janeiro ao final do mês passado no Brasil, uma participação de 8,3% sobre as vendas totais. Se fossem, consideradas como uma única marca, elas estariam na quarta posição no ranking de maiores montadoras do país, de acordo com os números da Fenabrave.

"Estamos cientes que o Brasil é um mercado cada vez mais competitivo", disse Wei. "Desenvolvemos nossa estratégia mirando a relação bilateral entre Brasil e China...A decisão (de investir no Brasil) não foi afetada por influências alheias", afirmou o executivo ao ser questionado sobre o impacto da guerra comercial iniciada pelos Estados Unidos neste ano sobre os planos da empresa estatal.

A entrada da GAC no Brasil ocorre também em meio à cobrança de montadoras tradicionais no país para que o governo federal intensifique mecanismos de proteção comercial contra importações e cerca de um ano antes da volta do imposto de importação "cheio", de 35%, sobre carros eletrificados. Atualmente a sobretaxa é de cerca de 20%.