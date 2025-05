Núcleo da inflação do Japão atinge pico em mais de dois anos

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O núcleo da inflação do Japão acelerou em abril em seu ritmo anual mais rápido em mais de dois anos devido a aumentos constantes nos custos de alimentos, mostraram dados nesta sexta-feira, aumentando as chances de outro aumento da taxa de juros até o final do ano.

Os dados ressaltam a dificuldade do Banco do Japão em equilibrar as pressões sobre os preços da inflação persistente de alimentos em meio a obstáculos ao crescimento causados pelas tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump.