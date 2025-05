ONS reduz previsão para nível de principais reservatórios de hidrelétricas em maio

SÃO PAULO (Reuters) - O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) reduziu nesta sexta-feira sua estimativa para o nível dos principais reservatórios das hidrelétricas do país em maio.

A expectativa agora é de que os lagos das usinas do Sudeste/Centro-Oeste cheguem ao final do mês com 68,9% da capacidade, ante 69,5% previstos na semana anterior.

Já para as chuvas que devem chegar às hidrelétricas do país neste mês, o órgão elevou a projeção para o subsistema Sul, que deverá ver afluências ainda muito abaixo da média histórica, em 37%, ante 31% estimados há uma semana.