Perspectiva de não consolidação fiscal contamina ativos e impacta política monetária, diz Picchetti, do BC

Na decisão de maio do Comitê de Política Monetária (Copom), que levou a taxa Selic a 14,75% ao ano, o BC disse que a percepção dos agentes sobre o regime fiscal e a sustentabilidade da dívida segue tendo impacto sobre os preços de ativos e as expectativas, com as incertezas sobre o tema colaborando para gerar impactos deletérios sobre a potência da política monetária.

Citando incertezas no cenário, Picchetti disse que o BC seguirá acompanhando dados e optou por não dar nenhuma sinalização explícita sobre o que fará com os juros básicos à frente.

Na apresentação, o diretor afirmou que o BC chamou atenção para sinais incipientes de desaceleração da atividade econômica, mas ponderou que dados indicam que o primeiro semestre deste ano ainda será de crescimento robusto.

(Por Bernardo Caram)