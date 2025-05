Petróleo sobe com cobertura de posições vendidas e negociações nucleares

Por Erwin Seba

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo subiram nesta sexta-feira, com os compradores norte-americanos cobrindo posições antes do fim de semana de três dias do Memorial Day, em meio a preocupações com a última rodada de negociações nucleares entre Estados Unidos e Irã.

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam a US$64,78 por barril, com alta de 0,54%. Os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate dos EUA terminaram em US$61,53, com alta de 0,54%.