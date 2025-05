PIB da Alemanha no 1º tri é revisado para cima por encomendas para superar tarifas

Em termos de exportações e produção industrial, é provável que o segundo trimestre seja mais moderado, uma vez que os efeitos das antecipações devido às tarifas anunciadas desempenharam um papel importante, disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.

Entretanto, um componente cíclico também pode ser observado no setor industrial - como mostram os indicadores iniciais até maio - e a força do consumo é o que já era esperado há algum tempo, dados os aumentos reais de salários, disse de la Rubia.

"Portanto, há vários motivos para acreditar que a tendência de alta continuará aqui", disse ele.

O crescimento econômico alemão no primeiro trimestre foi impulsionado pelo comércio e pelo consumo.

As exportações aumentaram 3,2% em comparação com o trimestre anterior e o consumo das famílias teve um crescimento mais forte do que nos trimestres anteriores, aumentando 0,5%.

Em contrapartida, os gastos do governo diminuíram 0,3% no primeiro trimestre em comparação com o anterior. De acordo com o escritório de estatísticas, isso se deve ao orçamento provisório.