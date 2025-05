Presidente do Fed de Chicago diz que empresas querem consistência em relação a tarifas--CNBC

WASHINGTON (Reuters) - As empresas norte-americanas querem consistência na política comercial antes de tomar grandes decisões de investimento ou outras, e a nova ameaça do presidente Donald Trump dos EUA de impor tarifas de 50% sobre as importações da União Europeia é uma proposta "assustadora" para as cadeias de suprimentos, disse o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, em comentários ao Squawk Box da CNBC.

"É mais do que incerteza. É a falta de consistência. As empresas estão dizendo que precisam de alguma ideia de que isso será consistente", disse Goolsbee. "Quando eles olham para as taxas tarifárias tão altas, isso seria realmente assustador para a cadeia de suprimentos."

(Reportagem de Howard Schneider)