STOXX 600 despenca após Trump ameaçar UE e Apple com tarifas

Ele também ameaçou a Apple com uma tarifa de 25% sobre todos os iPhones vendidos nos EUA que não sejam fabricados no país.

"Essa última ameaça é pior do que o pior cenário possível", disse Fiona Cincotta, analista sênior de mercado da City Index.

O índice STOXX 600 recuava 1,07%, a 544,38 pontos, a caminho de registrar uma queda semanal após cinco semanas consecutivas de ganhos.

O índice de volatilidade STOXX atingiu seu maior valor em mais de quatro semanas.

O STOXX 600 tem se recuperado da queda do início de abril, uma vez que os EUA fecharam acordos comerciais com o Reino Unido e uma trégua com a China neste mês, aliviando os temores de que uma guerra comercial total causaria uma desaceleração econômica global.

Apesar da queda desta sexta-feira, o índice está atualmente 26,7% acima da mínima de abril.