Tanure faz oferta para compra da Braskem, dizem fontes

A Novonor tem 50,1% do capital votante da empresa, enquanto a Petrobras tem 47%.

"O Tanure viu uma boa oportunidade, ainda mais com ações em baixa no setor petroquímico... Ele certamente vai conseguir um deságio bem significativo com os bancos credores para fazer negócio", afirmou uma outra fonte.

A Novonor tem sido pressionada a desinvestir da petroquímica porque, no auge da operação "Lava Jato", colocou suas ações da Braskem como garantia de R$15 bilhões em dívidas bancárias, incluindo dinheiro devido ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Hoje, as ações oferecidas em garantia valem menos de um terço do valor da dívida.

"Os bancos sabem que hoje a chance deles receberem essa dívida da Braskem é muito pequena e provavelmente com isso que o Tanure vai jogar", acrescentou a fonte.

Procurado, o empresário não comentou o assunto de imediato. A Novonor não se manifestou.

Por volta das 15h20, as ações da Braskem avançavam mais de 5%, a R$10,69 cada, entre os melhores desempenhos do Ibovespa. No ano, contudo, o papel acumula perda de cerca de 7%.