Tanure faz oferta pelo controle da Braskem

O acordo ainda precisa da aprovação da Petrobras, que possui 47% do capital votante da Braskem. Procurada pela Reuters, a estatal não quis comentar.

Na nota, Tanure afirmou que "não há futuro promissor para a Braskem sem uma atuação conjunta, construtiva e duradoura ao lado da Petrobras".

Ele também disse que, superado o desafio de alcançar um acordo com os principais credores da Braskem, há "três frentes centrais" a se concentrar esforços.

"A primeira é a solução definitiva para o grave problema em Alagoas -- condição indispensável para destravar valor", disse. "A segunda está relacionada à sua trajetória de crescimento: a transformação do polo de Camaçari, na Bahia, em um centro de inovações da petroquímica verde no Brasil, e a potencialização do polo do Rio de Janeiro, em parceria com a Petrobras, para o aproveitamento sustentável do gás do pré-sal".

Por fim, o empresário acrescentou que "a construção de um plano consistente de redução da alavancagem será essencial para fortalecer a estrutura de capital da Braskem".

Tanure, conhecido por investir em empresas em processo de reestruturação, é um dos principais acionistas de companhias como a distribuidora de energia Light, a petrolífera Prio e a construtora Gafisa.