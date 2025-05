UE aguarda esclarecimentos dos EUA sobre ameaça de tarifa de 50% de Trump

Washington afirma que as tarifas visam compensar o déficit dos EUA no comércio de bens com a União Europeia, que foi de quase 200 bilhões de euros (US$226,48 bilhões) no ano passado, segundo a agência de estatísticas da UE, a Eurostat. No entanto, os Estados Unidos têm um grande superávit comercial com a UE em serviços.

A Comissão Europeia disse repetidamente que prefere uma solução negociada, mas está pronta para usar contramedidas se as negociações falharem.

O bloco implementou, mas depois suspendeu, taxas sobre 21 bilhões de euros em importações anuais dos EUA em resposta às tarifas norte-americanas sobre metais. Além disso, a UE compilou uma lista de 95 bilhões de euros em produtos dos EUA como contramedidas às tarifas "recíprocas" e de automóveis.

(Reportagem de Philip Blenkinsop, Jan Strupczewski e Bart Meijer, Leigh Thomas em Paris)