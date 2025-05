Wall Street recua após Trump ameaçar UE e Apple com novas tarifas

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam nesta sexta-feira após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizer que recomendou tarifas de 50% sobre a União Europeia, enquanto as ações da Apple recuavam com ele alertando que a empresa teria que pagar taxas se vendesse iPhones não fabricados no país.

"A União Europeia, que foi formada com o objetivo principal de tirar vantagem dos Estados Unidos no comércio, tem sido muito difícil de lidar", disse Trump em publicação no Truth Social.

A Apple atingiu a mínima de duas semanas e perdia 2,7% depois que Trump disse em um post separado que a fabricante do iPhone estaria sujeita a tarifas de 25% se seus smartphones vendidos nos EUA não fossem fabricados dentro das fronteiras do país.