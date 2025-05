Nvidia lançará chip de IA Blackwell mais barato para a China, dizem fontes

O preço mais baixo reflete suas especificações mais fracas e requisitos de fabricação mais simples.

Ele será baseado no RTX Pro 6000D da Nvidia, um processador gráfico de classe de servidor e usará memória GDDR7 convencional em vez de memória de banda larga mais avançada, disseram as duas fontes.

Elas acrescentaram que o chip não usará a tecnologia avançada de empacotamento Chip-on-Wafer-on-Substrate (CoWoS) da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

O preço, as especificações e o cronograma de produção do novo chip não foram informados anteriormente.

As três fontes com as quais a Reuters falou para este artigo não quiseram ser identificadas, pois não estavam autorizadas a falar com a mídia.

Um porta-voz da Nvidia disse que a empresa ainda está avaliando suas opções "limitadas". A TSMC não quis comentar.