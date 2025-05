Musk diz que voltará a trabalhar "24/7" em suas empresas, funcionamento do X é restabelecido

"Voltei a trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a dormir em salas de conferência/servidores/fábrica. Devo estar super concentrado no X/xAI e na Tesla (além do lançamento da Starship na próxima semana), pois temos tecnologias críticas sendo lançadas", disse Musk em um post no X.

Milhares de usuários em outros países, como Alemanha, Espanha, França, Índia, Canadá, Austrália e Reino Unido, também tiveram problemas para acessar a plataforma de mídia social no auge da interrupção, de acordo com dados do Downdetector.

O X não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters sobre a interrupção.

(Reportagem de Rishabh Jaiswal em Bengaluru)