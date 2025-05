Premiê do Japão pretende avançar nas negociações sobre tarifas dos EUA; espera resultados na cúpula do G7

TÓQUIO (Reuters) - O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, disse neste domingo que Tóquio pretende avançar nas negociações tarifárias com os Estados Unidos, com o objetivo de chegar a um resultado durante a cúpula do G7 no próximo mês.

O principal negociador de tarifas do Japão, Ryosei Akazawa, realizou uma terceira rodada de negociações entre Japão e Estados Unidos em Washington na sexta-feira.

Falando a repórteres em Kyoto, Ishiba disse que houve progresso nas negociações, apontando para discussões sobre expansão do comércio, medidas não tarifárias e segurança econômica.