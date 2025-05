Acelen prevê investir mais R$340 mi na Refinaria de Mataripe em 2025

A previsão é que Mataripe eleve ainda em 20% a capacidade de produção de diesel até o início de 2026, ante o momento em que assumiu a unidade. Até agora, o ganho de produtividade do diesel pela gestão da Acelen já atingiu 14%, segundo o executivo.

Do lado da infraestrutura, Mendonça destacou que a Acelen dragou todo o canal marítimo que conecta o porto da refinaria até a entrada da Baía de Todos os Santos.

"Hoje temos o porto com o maior calado do Nordeste. Significa que hoje eu recebo navios... de até 1 milhão de barris de petróleo ou de produto. Então eu estou entrando com navios muito mais carregados e estou saindo com navios muito mais carregados", afirmou.

Com isso, a redução de custos total obtida desde que a Acelen assumiu Mataripe já soma 40%, disse ele.

Mendonça também voltou a se queixar de que a Petrobras cobra preços altos na venda de petróleo para a Refinaria de Mataripe, fazendo com que a Acelen seja levada a importar entre 30% e 40% de seu consumo. "Para ser competitivo, eu ainda importo mais petróleo do que eu deveria", disse o executivo.

ACELEN RENOVÁVEIS