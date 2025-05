Ações de China e Hong recuam pressionadas pelo setor automotivo e fornecedores da Apple

HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong recuaram nesta segunda-feira, com o setor automotivo em queda devido a preocupações com a guerra de preços e os fornecedores da Apple caindo diante de possíveis tarifas dos Estados Unidos.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,05%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,57%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,35%.

As montadoras de automóveis caíram, pesando sobre os mercados onshore e offshore, depois que a BYD reduziu os preços de alguns de seus modelos para estimular as vendas, à medida que a concorrência esquenta. Suas ações listadas em Hong Kong caíram 5,9%, enquanto a rival Geely Auto teve queda de 9,5%.