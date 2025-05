Ações europeias se recuperam após Trump adiar tarifas da UE por esperança de acordo

Por Nikhil Sharma e Purvi Agarwal

(Reuters) - As ações europeias avançaram nesta segunda-feira, começando a semana com uma nota positiva e recuperando-se das perdas da sessão anterior, com mercados respirando aliviados depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adiou sua ameaça de impor uma tarifa de 50% sobre a região.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,99%, a 550,50 pontos, depois de ter perdido 0,9% na sexta-feira, quando Trump inesperadamente exigiu tarifas acentuadas sobre produtos da União Europeia, dizendo que as negociações com a região não estavam avançando com rapidez suficiente.