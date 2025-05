Apoio de Trump à compra da US Steel por Nippon deixa perguntas sem resposta

Trump disse no domingo que os Estados Unidos terão controle sobre a U.S. Steel como parte do negócio.

Ainda não está claro se a "parceria" se refere à aquisição total da U.S. Steel que a Nippon Steel vem buscando.

As ações da U.S. Steel subiram 21% na sexta-feira, para US$ 52,01, pois os investidores interpretaram os comentários de Trump, que originalmente havia se oposto ao acordo, como significando que a Nippon Steel havia recebido sua aprovação para a aquisição, o último grande obstáculo para o negócio. Mas as ações ainda permanecem abaixo dos US$55 por ação oferecidos pela Nippon, refletindo a incerteza sobre um acordo.

Tanto a U.S. Steel quanto a Nippon Steel, no entanto, elogiaram os comentários de Trump na sexta-feira.

Para a Nippon Steel, a maior siderúrgica do Japão, o acordo é fundamental para sua estratégia de expansão global. O negócio elevará a produção do grupo japonês para 86 milhões de toneladas, de 63 milhões atualmente - em um momento em que a demanda no Japão está em declínio.

"Os benefícios de obter acesso ao crescente mercado dos EUA são enormes", disse Masayuki Kubota, estrategista-chefe do Rakuten Securities Economic Research Institute, referindo-se à Nippon Steel. "Embora a empresa seja a líder mundial em tecnologia, o mercado doméstico está saturado, a concorrência é feroz na Ásia e a estratégia de crescimento da empresa deu uma guinada", disse ele, acrescentando que a Nippon pode esperar um novo crescimento nos EUA, aproveitando sua força tecnológica em aço de alta qualidade.