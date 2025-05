Após alívio, UE precisa encontrar acordo comercial que satisfaça Trump

Por Philip Blenkinsop

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia pode ter conseguido um alívio das tarifas de 50% ameaçadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas ainda não está claro como o bloco vai conciliar sua pressão por um acordo comercial mutuamente benéfico com as exigências de Washington por concessões acentuadas.

Trump desistiu de impor as tarifas sobre as importações da UE a partir de 1º de junho, após uma ligação com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, restabelecendo o prazo de 9 de julho a fim de permitir que as negociações entre os EUA e a UE produzam um acordo.