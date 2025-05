BC lança novo serviço com objetivo de evitar abertura de contas fraudulentas

O sistema do BC possibilitará que a informação seja revertida, por tempo indeterminado ou não, conforme a vontade da pessoa e a qualquer momento.

O sistema mostrará as ativações e as desativações realizadas, bem como as consultas feitas por instituições financeiras sobre a possibilidade de abertura de novas contas.

As instituições financeiras deverão consultar obrigatoriamente a base de dados antes de concluírem o processo de abertura de novas contas.

(Por Camila Moreira)