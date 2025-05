BNDES vai elevar recursos para indústria em R$41 bi, diz Mercadante

O BNDES já liberou mais R$205 bilhões de empréstimos para setor produtivo desde o início do terceiro mandato do presidente Luis Inácio Lula da Silva, afirmou.

"Vamos aumentar nosso orçamento com essa taxa Selic, que é um ponto fora da curva", afirmou Mercadante em referência ao patamar dos juros no país de 14,75%.

"É uma coisa que temos que pensar numa transição", afirmou. "Temos o impacto do IOF...que tem papel de contração monetária, mas a Selic gera dívida e o IOF gera receita", disse o presidente do BNDES ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Na quinta-feira passada, o Ministério da Fazenda anunciou uma série de medidas para cumprir regras fiscais, incluindo uma contenção de R$31,3 bilhões em gastos e a elevação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) com impacto sobre empresas, operações de câmbio e previdência privada.