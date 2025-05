Brasil registra déficit em conta corrente menor do que o esperado em abril

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou déficit em transações correntes menor do que o esperado em abril, enquanto o investimento direto superou as expectativas, informou o Banco Central nesta segunda-feira.

Os dados do BC mostraram que, no mês, o déficit em transações correntes atingiu US$1,347 bilhão, com o déficit acumulado em 12 meses totalizando o equivalente a 3,22% do Produto Interno Bruto (PIB).

O resultado veio melhor do que a expectativa do mercado, conforme pesquisa da Reuters com especialistas, que apontava para um saldo negativo de US$2,0 bilhões em abril. No mesmo período do ano anterior, houve déficit de US$1,723 bilhão.