BTG avalia que oferta de Tanure por Braskem pode ser novo capítulo, mas prefere cautela

"Nosso compromisso é com o longo prazo, com a indústria nacional e com a construção de uma Braskem ainda mais forte", disse Tanure em nota à imprensa.

Ainda na sexta-feira, o empresário assinou um termo de entendimento para a aquisição dos papéis da petroquímica pertencentes à Novonor.

O BTG ressaltou que a proposta segue sujeita à due diligence e a algumas condições, como o cumprimento de obrigações da Novonor sob o acordo de acionistas da Braskem com a Petrobras e sucesso em negociações com os bancos credores, que detêm mais de R$15 bilhões em empréstimos lastreados em ações da Braskem.

As ações da Braskem fecharam em alta de mais de 9% na sexta-feira após notícias relacionadas à oferta -- confirmadas pela empresa e por Tanure apenas após o fechamento. Nesta sessão, os papéis disparavam 8,3%, a R$12,01 -- distante das máximas históricas do papel, ao redor de R$60, registradas em 2021.

A equipe do BTG citou que, embora muitos detalhes, incluindo sobre preço e governança, não estejam claros, o interesse de investidores cresceu sobre o tema e elencou alguns pontos envolvendo a transação, entre eles o de que a opinião da Petrobras é uma incógnita crucial.

"Como acionista significativa e principal fornecedora de matéria-prima da Braskem, a Petrobras detém considerável influência. A aceitação do Sr. Tanure como parte do acordo de acionistas é incerta -- e pode, em última análise, determinar a viabilidade da transação", afirmaram no relatório.