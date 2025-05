CEO da Petrobras diz que preço de combustível pode cair mais, dependendo do petróleo

A companhia realizou, desde de 1º abril, três reduções no preço médio do diesel vendido em suas refinarias a distribuidoras na esteira de um mergulho dos preços do petróleo Brent no último mês, somando um corte total de 45 centavos por litro.

O preço do petróleo Brent era negociado a cerca de US$65 por barril nesta segunda-feira, cerca de US$10 mais baixo em relação ao fim de março. A cotação está distante, contudo, do pico do ano, verificado em meados de janeiro, quando bateu cerca de US$82.

O dólar, outro indicador na formação de preços, está mais comportado, cotado a R$5,67. No começo do ano, estava acima de R$6.

(Por Rodrigo Viga Gaier)