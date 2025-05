China estuda novas ferramentas de política econômica, diz premiê

PEQUIM (Reuters) - A China está avaliando novas ferramentas diante de uma ordem econômica e comercial internacional que está "sob forte impacto", disse o primeiro-ministro chinês Li Qiang em um simpósio com empresas chinesas em Jacarta no fim de semana.

"A fragmentação das cadeias industriais e de oferta se aprofundou e as barreiras comerciais aumentaram, o que causou um grande impacto no desenvolvimento econômico de todos os países", informou a agência de notícias estatal Xinhua no domingo, citando Li.

A China está estudando novas ferramentas, incluindo algumas "medidas não convencionais", que serão adotadas conforme a situação mudar, disse o primeiro-ministro chinês.