Confiança do consumidor brasileiro sobe pelo 3º mês com melhoras em situação atual e expectativas, diz FGV

"Em maio, a alta é disseminada entre as faixas de renda e impulsionada, principalmente, pela redução do pessimismo do indicador de situação financeira atual das famílias", completou.

Os dados mostraram que o Índice da Situação Atual (ISA) avançou 2,9 pontos, para 84,0 pontos em maio.

Já Índice de Expectativas (IE) teve variação positiva de 1,0 ponto, para 89,1 pontos em maio.

Entre os dois quesitos que avaliam o momento atual, o indicador de situação econômica local atual subiu 1,8 ponto, para 93,7 pontos, enquanto a medida de situação financeira atual da família avançou 4,0 pontos, para 74,6 pontos.

Nos quesitos que medem as expectativas para os próximos meses, foram destaques as altas dos indicadores de situação financeira futura da família e de situação econômica local futura, com ganhos de 1,6 e 2,1 pontos, respectivamente, para 87,4 e 104,1 pontos.

"O quadro desenhado é resultado da resiliência da atividade econômica em 2025, com manutenção de um mercado de trabalho forte e uma inflação que, apesar de incômoda, não se apresenta de forma explosiva. Mesmo com a melhora do mês, o indicador segue refletindo um consumidor pessimista", apontou Gouveia.