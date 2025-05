Dólar oscila pouco após recuo de Trump sobre UE e com mercados fechados nos EUA

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,10%, a R$5,652 reais na venda.

Os movimentos do real nesta sessão tinham como pano de fundo a baixa volatilidade nos mercados globais de câmbio, uma vez que o fechamento dos mercados nos EUA por conta de um feriado fazia os investidores de outros locais evitarem fazer grandes apostas em qualquer direção.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,02%, a 99,095.

No noticiário, as disputas comerciais entre os EUA e seus parceiros seguiam no radar.

Trump disse no domingo que adiou a imposição da taxa de 50% sobre o bloco europeu de 1º de junho para 9 de julho, o prazo original anunciado pelo presidente norte-americano quando apresentou tarifas abrangentes em abril, após pedido da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Ele havia dito na sexta que estava recomendando uma tarifa de 50%, expressando frustração com o fato de as negociações comerciais com a UE não estarem avançando com rapidez suficiente.