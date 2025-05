Dólar sobe ante o real em sessão de liquidez reduzida

Às 17h19 na B3 o dólar para junho -- atualmente o mais líquido -- subia 0,36%, aos R$5,6780. O volume de contratos negociados estava pouco acima dos 102 mil -- um número bem abaixo da média registrada em dias normais, sem feriado nos EUA.

O feriado do Memorial Day nos Estados Unidos e o feriado bancário da primavera no Reino Unido reduziram a liquidez global nos mercados de moedas, incluindo o brasileiro.

Após o presidente dos EUA, Donald Trump, ter recuado no domingo em sua ameaça de impor tarifas de 50% sobre as importações da União Europeia no próximo mês, o euro sustentou ganhos ante o dólar. Em relação às divisas de emergentes e exportadores de commodities, o dólar apresentava no fim da tarde sinais mistos.

Sem a influência forte do exterior, o mercado de câmbio no Brasil operou ainda voltado para o noticiário em torno do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

No Rio de Janeiro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou pela manhã que o governo tem até o fim desta semana para decidir como compensará a arrecadação que o Executivo deixará de levantar com o recuo em parte dos aumentos das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Na última sexta-feira, o dólar havia fechado em baixa após o governo decidir manter em zero a alíquota de IOF sobre aplicações de fundos de investimento no exterior, revertendo a cobrança de 3,5% anunciada na véspera.