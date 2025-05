EDP vende fatia remanescente de 20% da térmica a carvão de Pecém para Diamante Energia

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia portuguesa EDP anunciou nesta segunda-feira um acordo para vender sua fatia remanescente de 20% na usina termelétrica de Pecém para a Diamante Geração de Energia, por R$200 milhões.

Instalada no complexo industrial e portuário do Pecém, no Ceará, a termelétrica tem 720 megawatts (MW) de capacidade instalada e é movida a carvão mineral.

A elétrica já havia vendido 80% do ativo a um grupo de investidores brasileiros coordenados pela Mercurio Asset no final de 2023, em meio a planos de descarbonização de suas operações e abandono da geração a carvão.