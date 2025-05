EUA exigiram que Coreia do Sul resolva desequilíbrio comercial em conversas recentes, diz mídia sul-coreana

Os dois países realizaram consultas técnicas sobre comércio em Washington na semana passada.

Eles também discutiram medidas não tarifárias, bem como segurança econômica, comércio digital, origem das mercadorias e considerações comerciais, disse a autoridade citada pela mídia, acrescentando que Washington fez solicitações específicas pela primeira vez.

Seul, por sua vez, continuou pressionando por isenções tarifárias, disse a autoridade. A Coreia do Sul, que está entre os poucos países da Ásia-Pacífico que têm um acordo de livre comércio com os EUA, tem buscado isenções em todas as tarifas.

A mídia sul-coreana também informou que as objeções dos EUA sobre as restrições às suas importações de carne bovina e as tarifas sobre o arroz poderiam ser incluídas nas negociações.

Os dois países iniciaram negociações comerciais em abril, com Seul buscando um caminho para reduzir as tarifas rígidas que o presidente dos EUA, Donald Trump, está tentando impor.

As discussões continuarão sob o próximo governo, uma vez que a Coreia do Sul realizará uma eleição presidencial em 3 de junho.