Euro pode se tornar a alternativa ao dólar, diz Lagarde

"As mudanças em curso criam a abertura para um 'momento global do euro'", disse Lagarde em uma palestra em Berlim. "O euro não ganhará influência por definição - ele terá que conquistá-la."

Para isso, a Europa precisa de um mercado de capitais mais profundo e mais líquido, deve reforçar suas bases legais e precisa sustentar seu compromisso de abrir o comércio com capacidades de segurança, argumentou Lagarde.

O papel do dólar está em declínio há anos e atualmente representa 58% das reservas internacionais, o menor nível em décadas, mas ainda bem acima da participação do euro, que é de 20%.

Qualquer papel mais importante para o euro deve coincidir com um maior poderio militar que possa respaldar as parcerias, disse Lagarde.

"Isso ocorre porque os investidores - e especialmente os investidores oficiais - também buscam garantias geopolíticas de outra forma: eles investem em ativos de regiões que são parceiros de segurança confiáveis e que podem honrar alianças com poderio militar", disse Lagarde em uma palestra na Hertie School.

A Europa também deve fazer do euro a moeda preferida das empresas que faturam no comércio internacional, disse ela. Isso poderia ser apoiado pela formação de novos acordos comerciais, pelo aumento dos pagamentos internacionais e por acordos de liquidez com o BCE.