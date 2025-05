Governo tem até o fim da semana para resolver como compensará recuo no IOF, diz Haddad

VIRANDO A PÁGINA DO DÉFICIT

Falando no evento mais cedo, Haddad disse que o governo está tentando "virar a página" em relação ao déficit primário estrutural das contas públicas, apontando que o desafio do equilíbrio orçamentário é responsabilidade de todos.

Ele afirmou que as contas do país são compostas por muitas despesas contratadas pelo Congresso sem fonte de financiamento, com o governo sendo obrigado a executá-las.

"Temos que compreender que temos que honrar os compromissos assumidos pelo Congresso, muitos deles compromissos constitucionais. Nós estamos fazendo isso da melhor maneira possível, tentando virar a página de um déficit primário estrutural", disse o ministro.

Haddad indicou que o Executivo tem conseguido avançar, com apoio de parte do Congresso, no sentido de "estabilizar o Orçamento" e criar "as condições macroeconômicas para a indústria voltar a se desenvolver".

Pouco antes das falas do ministro nesta segunda, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu a atuação do Congresso na questão fiscal, afirmando em publicação no X que "quem gasta mais do que arrecada não é vítima, é autor".