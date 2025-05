Ibovespa sobe com Braskem em destaque em dia de feriado nos EUA; JBS recua

- BRASKEM PNA ganhava 2,89%, após a companhia confirmar que a Novonor recebeu proposta não vinculante de fundo detido pelo empresário Nelson Tanure para aquisição do controle da petroquímica. Na sexta-feira, as ações da Braskem já tinham saltado mais de 9% após notícias relacionadas à oferta. A Novonor tem 50,1% do capital votante da empresa.

- RUMO ON avançava 2,71%. Relatório do Citi incluiu um "upside 30-day catalyst watch", afirmando que, com a aproximação da colheita da segunda safra de milho do Brasil, os dados semanais de logística começaram a mostrar uma inflexão positiva nas margens e tarifas dos caminhoneiros. "Considerando que o aumento da colheita de milho pode agora coincidir com um grande potencial para as exportações de soja, acreditamos que essa pressão continuará nas próximas semanas, impulsionando as tarifas de frete e sustentando maiores volumes de grãos transportados", afirmou.

- ASSAÍ ON valorizava-se 3,08%, tendo como pano de fundo relatório do UBS BB reiterando recomendação de compra e elevando o preço-alvo de R$10,50 para R$13.

- MAGAZINE LUIZA ON subia 1%, buscando uma recuperação após a queda de quase 5% na sexta-feira, em meio a receios sobre os potenciais efeitos do aumento do teto do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) no crédito para empresas de 1,88% para 3,95%, bem como a incidência do IOF sobre o desconto de recebíveis (risco sacado).

- RAÍZEN PN recuava 3,27%, revertendo a alta da abertura, após três fechamentos com ganhos, com agentes do mercado atentos a eventuais vendas de ativos pela maior processadora de cana do mundo e uma das principais distribuidoras de combustíveis no Brasil. A empresa, uma joint venture da Cosan com a Shell, tem buscado vender ativos para reduzir dívida.

- JBS ON cedia 3,98%, em sessão mais negativa para o setor de proteínas, com MINERVA ON em baixa de 1,55% e BRF ON caindo 1,96%. MARFRIG ON subia 0,44%. O Goldman Sachs reiterou compra para JBS e elevou preço-alvo das ações de R$54,20 para R$55,70, citando perspectiva favorável em termos de "valuation" com a dupla listagem.