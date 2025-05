Meituan, gigante chinesa de delivery, sinaliza volatilidade com aumento da concorrência

Por Casey Hall

XANGAI (Reuters) - A Meituan, principal grupo de delivery da China, divulgou nesta segunda-feira um aumento de 46% no lucro líquido do primeiro trimestre, mas alertou que o segundo trimestre provavelmente será impactado pelo crescimento da concorrência no chamado "varejo instantâneo".

O presidente-executivo da empresa, Wang Xing, disse a analistas em uma teleconferência pós-divulgação de resultados que é "impossível" fornecer uma projeção financeira precisa para o restante do ano, diante da intensificação da concorrência no setor, que envolve compras online com entrega em até 60 minutos.