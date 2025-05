Minério de ferro cai com demanda fraca por aço na China e desânimo com mercado imobiliário

Por Michele Pek

CINGAPURA (Reuters) - Os preços dos contratos futuros de minério de ferro caíram nesta segunda-feira devido ao consumo moderado de aço na China, enquanto a fraqueza persistente no setor imobiliário do país também prejudicou o sentimento do mercado.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 2,21%, a 706,5 iuanes (US$98,47) a tonelada. No início da sessão, o contrato atingiu 704 iuanes, valor mais baixo desde 12 de maio.