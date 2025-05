Petróleo fecha estável; mercado aguarda clareza sobre próximo passo da Opep

Por Amanda Stephenson

CALGARY (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam estáveis nesta segunda-feira com a notícia de que oito países da Opep+, que haviam prometido cortes voluntários adicionais na produção de petróleo, agora se reunirão em 31 de maio, um dia antes do planejado anteriormente.

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam com leve queda de 0,06%, a US$64,74 por barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos (WTI) foi negociado pela última vez a US$61,53 por barril, inalterado em relação à sessão anterior.